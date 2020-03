VIDEO | Coronavirus e ospedale di Agropoli: intervista a Franco Alfieri

Il sindaco Franco Alfieri, primo cittadino di Capaccio-Paestum, ha rilasciato una lunga intervista, nella quale parla della sua attività amministrativa in questo periodo buio per l’intero territorio. Dalle sensazioni vissute alla voglia di rilancio del Cilento, fino ai problemi delle famiglie.

Alfieri ha cercato di fornire un piccolo spaccato del momento. A breve la riapertura dell’ospedale civile di Agropoli, utilizzato come un Covid Hospital. A tal proposito il sindaco Franco Alfieri è intervenuto ringraziando i sindaci del comprensorio e lanciato anche qualche stoccata a chi sui social o in altre sedi si è appropriato di meriti, a suo dire non giusti.