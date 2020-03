Dramma a Montecorice: uomo trovato morto in campagna

Da domenica non si avevano più sue notizie. Oggi il suo corpo ormai privo di vita è stato rinvenuto nelle campagne di Giungatelle. Probabilmente la vittima M.A., di 79anni, era uscito per una passeggiata in campagna o forse per raccogliere asparagi, ma un malore potrebbe averlo ucciso.

Il cadavere è stato rinvenuto nella mattinata a circa 48ore dalla sua scomparsa. Sul posto i carabinieri della compagnia di Agropoli e della stazione di Pollica e i sanitari del 118. Dopo aver rintracciato l’auto i militari hanno individuato il corpo a poca distanza,

Alcuni familiari e conoscenti avevano dato l’allarme non vedendolo rientrare. Sul posto si attende l’arrivo del medico legale.