Coronavirus, ecco il nuovo decreto del Governo

“Abbiamo deliberato l’adozione di un Decreto Legge che riordina la disciplina dei provvedimenti che stiamo adottando in questa fase emergenziale”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte. Tra le novità multe ‘salate’ fino a un massimo di 3 mila euro e sanzioni più dure per chi aggira le misure per arginare la diffusione del Covid-19. Non è prevista la confisca di auto, moto e veicoli, come ipotizzato inizialmente.

“I Governatori – ha annunciato – possono adottare misure più restrittive. Ma rimane al Governo la funzione di coordinamento”.

Quanto ai termini dell’emergenza Conte ha chiarito che lo stato di emergenza è confermato fino al 31 luglio come previsto dal primo decreto di gennaio, ma “siamo pronti in ogni momento ad allentare la morsa di queste misure restrittive ed anzi siamo fiduciosi che ben prima di quella scadenza si possa tornare alle nostre abitudini di vita”.

“Sono orgoglioso della reazione che tutti i cittadini stanno ponendo in essere nel rispettare le prescrizioni che abbiamo fornito. Le forze dell’ordine stanno facendo un’attenta verifica, ma la stragrande maggioranza dei cittadini si sta conformando a queste nuove regole.”