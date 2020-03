Vallo: grazie alle donazioni due postazioni di terapia intensiva per il San Luca

“Grazie alledonazioni della Banca del Cilento e del Comitato pro-Mandia oggi sono stati trasmessi ordine e bonifico per due postazioni di terapia intensiva con respiratore a controllo elettronico da destinare all’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania”. Lo fanno sapere dall’amministrazione comunale vallese.

“Siamo grati all’istituto di credito ed alla comunità di Mandia per aver risposto all’appello del Sindaco Aloia e ringraziamo tutti i cittadini per le donazioni che stanno affluendo sul conto dedicato – proseguono da palazzo di città – Ricordiamo che per le erogazioni liberali effettuate nel corso del 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali finalizzate a finanziare l’emergenza epidemiologica Covid 19 è prevista la detrazione d’imposta del 30%; i soggetti titolari di reddito di impresa possono dedurre le donazioni dal reddito”.

IBAN IT05 B081 5300 0000 0523 937

Causale: Donazione per Ospedale San Luca – Covid19