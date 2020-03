Mascherine con la stampante 3D: l’iniziativa di un ingegnere di Capaccio

Ciao a tutti, con questo video intendo mostrare come realizzare una mascherina con la stampante 3D per dare la possibilità a tutte le persone di proteggersi. L'obiettivo principale è quello di donare queste mascherine a tutte le persone che hanno bisogno. Purtroppo con una sola stampante 3D non è possibile realizzare una grande quantità, per cui offro la mia disponibilità, chiunque può contattarmi per collaborare insieme, possessori di stampanti 3D oppure professionisti che intendono dare dei consigli per migliorare il progetto. Insieme possiamo aiutare il nostro paese 🇮🇹