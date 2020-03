Controne: Comune distribuirà mascherine ai cittadini

Il Comune di Controne ha provveduto all’acquisto di Mascherine Protettive in stoffa realizzate al 100% in Cotone Sanificato lavabili e sterilizzabili in acqua bollente, di conseguenza riutilizzabili.

“La mascherina non è un Dispositivo di Protezione Individuale né un dispositivo medico. Consente, grazie anche alle altre misure quali igiene personale e distanziamento, di contenere la diffusione del Coronavirus. Si invita ad usarla solo nei momenti di necessità fermo restando le limitazioni vigenti relative alla permanenza in casa”, fanno sapere da palazzo di città.

Sarà distribuita 1 mascherina per nucleo familiare. ” Le mascherine saranno consegnate al nostro Ente nella giornata odierna e nelle prossime ore la cittadinanza verrà informata sulle modalità di distribuzione e di corretto utilizzo delle stesse – fanno sapere dal Comune – Parte dell’importo erogato all’Azienda Casa Fortunato per l’acquisto delle mascherine sarà devoluto in beneficenza per la lotta al Covid19″.