Capaccio: ogni giorni 25 chili di mozzarelle per i bisognosi

CAPACCIO PAESTUM. 25 chilogrammi di mozzarelle per le persone in difficoltà. E’ l’iniziativa di solidarietà del caseificio La Perla di Capaccio Paestum. L’obiettivo è di aiutare chi, in questa fase di emergenza, ha difficoltà anche per il sostentamento. Ecco, allora, che il caseificio capaccese ha deciso di mettere a disposizione ogni giorno delle mozzarelle.

Ad occuparsi di raccogliere le istanze e di consegnare il prodotto saranno i membri dell’Associazione Vigili del Fuoco in Congedo, presieduti da Sergio Mancoletti.

I volontari in questi giorni di emergenza coronavirus stanno svolgendo numerose attività di solidarietà ed assistenza in particolare in favore delle fasce deboli della popolazioni.