Cannalonga: bimba invoca San Toribio

Oggi, 23 marzo, Cannalonga festeggia San Toribio (Santo Turibio). La popolazione è molto devota al suo protettore, benché originariamente, ovvero fino ai primi decenni del XIII secolo, la sua protezione era affidata a Sant’Onofrio.

Il “nuovo” Santo, però, ben presto si è affermato nel panorama devozionale del posto e testimonianza ne è la diffusione del nome.

In questo 23 marzo, che cade in un momento storico particolare per il nostro Paese, la fede si rafforza maggiormente ed ecco la preghiera di Tiziana, una bimba di Cannalonga che ha voluto invocare San Toribio in questa giornata ad esso dedicata.