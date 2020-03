Agropoli, nuovo tampone positivo. Città bloccata

C’è un nuovo tampone positivo ad Agropoli, è il settimo appartenente al medesimo nucleo familiare, ovvero quello del 54enne ferroviere già risultato contagiato dal virus e ricoverato in rianimazione presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.

Il sindaco Coppola ha invitato tutti alla massima cautela: “dobbiamo stringere ulteriormente le maglie della nostra città per questo abbiamo preso due decisioni. Ogni nucleo familiare avrà la possibilità di uscire due volte alla settimane per approvvigionare la propria famiglia. Organizzeremo un sistema informativo per verificare che ciò avvenga. Sarà fatta la lettura della tessera sanitaria”.

Quanto agli arrivi dall’esterno il sindaco ha annunciato la chiusura delle strade secondarie per ridurre i varchi di accesso ad Agropoli. In città si registrano al momento 12 contagi (una paziente è guarita)