Sessa Cilento, negativo tampone su fratello di un contagiato

Può tirare un piccolo sospiro di sollievo la comunità di Sessa Cilento dove nei giorni scorsi si era segnalato un caso di coronavirus. Contagiato un 71enne che si era recato per una terapia ad Ariano Irpino, uno dei centri in quarantena perché considerato focolaio del virus. Per ora è giunto l’esito soltanto di uno dei tamponi eseguiti sui familiari dell’uomo: si tratta di un fratello risultato negativo al test.

Essendo un dipendente comunale, la negatività del tampone rappresenta una buona notizia per la piccola comunità cilentana. Il potenziale contagiato, infatti, per motivi professionali aveva avuto diversi contatti, anche con i componenti dell’amministrazione comunale. Gli esami hanno escluso ogni pericolo.

Si attendono ora i risultati di altri 3 tamponi. La speranza è di poterli avere già nelle prossime ore in modo da escludere una diffusione del contagio. In apprensione le comunità di Sessa Cilento e Serramezzana.