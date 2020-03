Coronavirus. Sindacato attacca De Luca: terrorismo psicologico per fini elettorali

Di seguito le considerazione della Fisi Salerno in merito all’atteggiamento assunto dal Governatore Vincenzo De Luca in questa fase di emergenza coronavirus.

Mai, come in questo momento, si è visto il Presidente della Giunta Regionale Campana così arzillo nel saltare dai social alle TV, fermare persone per la strada per fargli capire quanto è importante restare a casa – mentre lui gira il mondo – , in giro per le televisioni a promettere fucilazioni, lanciafiamme e a lamentarsi di sequestri di mascherine inesistenti…che dire…vuole salvare tutti i cittadini della Campania terrorizzandoli a morte su catastrofi imminenti, quando precedentemente aveva detto: se io ho 94 anni e patologie e me ne vado al creatore il coronavirus mi ha solo accompagnato nel viaggio”. Certo questa tipo di politica non pagava , buttare acqua sul fuoco, valutare i casi e fare le dovute differenze no , non produceva like….e allora , fantasiosamente e con una dialettica “spigolosa” al grido “ghe pensi mi” nelle vesti del “ducetto” , giù a prendersela con tutti , lui che – il 07 marzo – vantava nei confronti della Lombardia – con 154 deceduti e oltre 3.000 positivi – “0” morti , “0” pazienti in terapia intensiva e 61 positivi….Ma cosa ha fatto fare il voltagabbana al nostro Presidente? Regioni del nord che chiedevano lo “Stato di emergenza” avranno fatto accendere una luce nella testa del nostro “Governatore Massimo” .

In uno stato di emergenza tutto si può fare, saltano tutte le regole e avendo un ruolo istituzionale puoi decidere sulla vita di tutti….e allora …vai…chiudiamo tutto, cè un nemico invisibile da sconfiggere…e se lo “Stato” non lo fa , lo faccio io con poteri eccezionali e poi , se vuoi, denunciami ed impugna i miei atti tanto i tribunali sono chiusi e se , comunque, riesci a portarmi in giudizio chi mai , nella mia terra, mi darà torto? Il Governo?…degli incapaci!, il popolo?..degli incoscienti! , chi è contro di me?..degli imbecilli da bruciare con i lanciafiamme! E allora via con gli spot e con le “De Lucate” da far arrossire i post di Salvini dalla vergogna…Ma il massimo lo ha dato in sanità…dopo aver decretato chiusure di servizi e di attività, ridimensionato Ospedali ed accentrato le specialistiche a Napoli, ora vuoi vedere che la colpa è degli altri? Ricordiamo che la FISI, il Comune di Roccadaspide ed il Comitato per la tutela della salute hanno dovuto ricorrere al TAR per far recedere De Luca dall’ipotesi di smantellare l’Ospedale di Roccadaspide, come ricordiamo che abbiamo dovuto fare forzature mediatiche e denunce per far entrare l’Ospedale di Agropoli nell’emergenza COVID.

Ricordiamo pure che abbiamo dovuto scrivere a Ministri e Prefetti per far avere delle disinfezioni sul territorio…Però mentre tu corri a mettere “pezze” sul suo squilibrato operato, lui ne inventa un’altra…tutti gli Ospedali dovranno garantire 20 posti letto di COVID 19 , come se bastasse una etichetta per – magicamente – far diventare esperti del settore personale preso a caso senza alcuna formazione e buttati nell’arena insieme al leone. E per fare ciò ha accorpato decine di reparti chiudendo all’utenza. Si , perchè questa è un’altra idea, chiudo tutto e regalo la sanità al privato: se vuoi una prestazione, per dirlo alla De Luca, la devi pagare….perchè da oggi è tutto chiuso, e quello che è aperto è dedicato all’emergenza COVID19 . Nella sola provincia di Salerno 14 Ospedali e 10.000 operatori dedicati a questa emergenza che ha come numeri 844 casi, 22 decessi ed 87 pazienti in terapia intensiva. Fritture di pesce in corso…le stesse del Ramada Hotel…vero “Vicienzo?”.In una Regione seria , avendo predisposto 1.000 posti letto di Terapia Intensiva e dei COVID HOSPITAL dedicati, si sarebbe proceduti garantendo prima i D.P.I. ed i farmaci necessari facendo un cronoprogramma e procedendo per step per poi valutare gli eventi volta per volta. In Campania non si muore , oggi, solo per Coronavirus e rischiamo che domani potremmo trovarci con più morti afferenti ad altre patologie.Ferma tutte le riorganizzazioni che hai fatto, paragonati con il Veneto che ha gli stessi dati demografici tuoi (se riesci a comprenderlo , o se lo comprendono i tuoi collaboratori) e che , pur essendo confinante con la Lombardia, sta gestendo l’emergenza senza patemi d’animo. La Campania non è la Lombardia, e tu con la tua megalomania confondi spesso fischi per fiaschi inducendo terrore ingiustificato nella popolazione e ricattando il Governo. Ipotesi di reato, queste, che valuteremo dopo il periodo di emergenza. Non abbiamo l’anello al naso: il terrorismo psicologico da te messo in campo metodicamente lo stai utilizzando per fini di propaganda elettorale, che a fine emergenza pagherai…. Ai cittadini diciamo di rispettare poche regole di buon senso ma efficaci ad evitare la diffusione dell’infezione: