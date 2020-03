Coronavirus: nuovi contagi ad Agropoli, Vallo, Sessa e Montesano

Si aggrava la situazione coronavirus ad Agropoli: sono 6 i contagiati nel comune cilentano in base agli ultimi 17 tamponi (su 26) eseguiti su persone entrate in contatto con i pazienti risultati positivi durante la settimana. Complessivamente, ad oggi, i contagi in città sono 11 (di questi una donna è però guarita ed è stata dimessa dall’ospedale). Le condizioni dei malati risultano complessivamente buone. Positiva anche una donna di Vallo della Lucania entrata in contatto con la pediatra napoletana in servizio a Pollica, risultata positiva oltre una settimana fa.

Un nuovo caso a Sessa Cilento. Si tratta di una donna entrata in contatto con il 71enne risultato affetto da coronavirus.

Aumenta il numero dei contagi anche nel Vallo di Diano. Un caso è stato registrato a Montesano sulla Marcellana; attualmente il paziente è ricoverato all’ospedale di Eboli. Nel pomeriggio, invece, era risultato positivo un 50enne di Auletta.