Coronavirus, in Campania 34 vittime

È morto anche un avvocato di Napoli, di 57 anni, noto in città: colpito dal coronavirus e ricoverato in terapia intensiva al Cotugno. Come un 74enne di Crispano e ad un 72 di Buccino si aggiunge nell’elenco delle vittime, oltre trenta in totale, il 4 per cento tra i contagiati accertati in Campania. I casi certificati sfiorano ormai quota mille, nuovo boom di diagnosi nel Vallo di Diano più un cancelliere del tribunale di Napoli nord.

Per i pazienti più gravi, 411 in tutta Italia, affetti da polmonite severa prosegue il trattamento con il farmaco anti-artrite e c’è il sorpasso del Nord nelle adesioni, dove 140 centri (la metà del totale nella penisola) hanno aderito allo studio clinico guidato da Napoli.