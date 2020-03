Agropoli: chiesti al Governo contributi per affrontare l’emergenza

AGROPOLI. Un contributo straordinario per affrontare l’emergenza coronavirus. A chiederlo l’amministrazione comunale di Agropoli che ha deciso di dare mandato al Sindaco Adamo Coppola di inoltrare apposita istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. I fondi che eventualmente verranno messi a disposizione serviranno per fronteggiare le spese eccezionali che il Comune deve affrontare per la gestione dell’emergenza da COVID-19.

“E’ necessario assicurare al Comune di Agropoli le risorse opportune per far fronte al fabbisogno straordinario che si è venuto a creare in questa fase emergenziale ai fini della tutela dell’incolumità dei cittadini”, fanno sapere da palazzo di città.

“Le spese sinora sostenute e le altre da sostenersi, per le eccezionali e comprovate esigenze di natura istituzionale ed emergenziale – spiegano dal Comune – sono relative agli importi per le spese straordinarie del personale comunale impegnato in turni eccezionali nonché per le spese necessarie per l’acquisto di strumenti, dispositivi e materiale idonei alla prevenzione del contagio da fornire al personale comunale, ai dipendenti dell’Azienda Speciale Agropoli Cilento Servizi, ai volontari della Protezione Civile di Agropoli ed alle altre associazioni di volontariato del territorio che si occupano della gestione dell’emergenza”.