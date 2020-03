50 contagi nel Vallo di Diano. Nel Cilento circa 30 tamponi

Nel giorno che segna l’arrivo dell’esercito a monitorare le strade del Vallo di Diano, sul comprensorio sale a 50 il numero dei contagiati. 13 sono stati segnalati nel pomeriggio altri due in serata. Sono risultate positive: 5 persone di Sassano, 5 di Caggiano, 1 di Atena Lucana, 1 di Sant’Arsenio, 1 di Sala Consilina, 1 Teggiano, 1 Polla. Quasi tutti i contagiati del Vallo di Diano sono in buono stato di salute, la maggior parte di loro si trova in isolamento domiciliare, alcuni sono senza sintomi, altri hanno qualche linea di febbre.

Più serie sono le condizioni di un uomo di Teggiano e di una donna di Caggiano che attualmente sono in rianimazione. Un’altra persona si trova in isolamento in ospedale ma fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione. Sono buone anche le condizioni del paziente “uno” del Vallo di Diano, un uomo di Sala Consilina attualmente ricoverato al Cotugno di Napoli che è in via di guarigione senza particolari problemi. Ieri una persona affetta da coronavirus è morta all’ospedale di Eboli. L’anziano era residente a Buccino.

Nel Cilento, invece, quella di ieri è stata la giornata dei tamponi, da tempo attesi e sollecitati degli amministratori locali. Si tratta di test eseguiti su persone entrate in contatto con soggetti positivi ai test. Ad Agropoli ne sono stati effettuati ben 23. I risultati nelle prossime 24 Ore. Test anche a Sessa Cilento e in altri comuni del Cilento. In quest’ultimo caso, però, si tratta di tamponi eseguiti a scopo veramente precauzionale.

Al momento i contagi nel comprensorio cilentano sono i seguenti: 5 ad Agropoli, di cui una donna ormai guarita, una a Vallo della Lucania e uno a Sessa Cilento. Guarita anche la patente 1, residente a Montano Antilia.