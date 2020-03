Vallo di Diano, arriva l’esercito

È arrivato l’esercito nel Vallo di Diano. Sono circa 50 i militari e sorveglieranno il territorio. Si affiancheranno alle forze dell’ordine già presenti, ai Carabinieri, la polizia, i vigili urbani e le squadre della protezione civile che in questi giorni stanno monitorando il comprensorio. L’obiettivo, però, è quello di aumentare i controlli in particolare nelle zone messe in quarantena per la presenza di focolai di coronavirus. Si tratta dei comuni di Sala Consilina, Caggiano, Atena Lucana, Polla.

Un modo per limitare ulteriormente gli spostamenti, evitare ingresso e uscita ingiustificata da questi paesi, verificare il rispetto delle ordinanze di governo e regione attualmente in vigore.