Torchiara: i bambini contro le mafie

In questi giorni di emergenza

è fondamentale rimanere a casa. Ma la memoria non si ferma, come non si ferma il ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie. Quest’anno per il 21 marzo i volontari del circolo Legambiente Ancel Keys insieme ai ragazzi del Forum dei Giovani hanno lanciato un’iniziativa sui social con l’aiuto dei bambini di Torchiara per far sentire la loro vicinanza a tutti i familiari delle vittime innocenti delle mafie.

Durante la XXV Giornata della Memoria e dell’Impegno è stato chiesto ai bambini di scegliere una vittima innocente delle mafie, scrivere il suo nome su un foglio, realizzare un fiore e farsi scattare una foto con il fiore e il foglio in mano.

Lo scopo di questa iniziativa è quello di sensibilizzare i più piccoli e le loro famiglie sulla lotta contro le mafie.

Le tante foto realizzate sono state caricate sui canali social del forum dei giovani di Torchiara e del circolo Legambiente.