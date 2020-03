Monte San Giacomo: sarte realizzano mascherine per la popolazione

“Grazie alla disponibilita’ di alcune nostre sarte, che a titolo gratuito stanno realizzando le mascherine autoprodotte con materiale TNT, anche il Comune di Monte San Giacomo, tramite i volontari del nucleo di Protezione Civile, ha iniziato, da stamattina, a distribuirle”. Lo ha annunciato il sindaco del centro valdianese Raffaele Accetta.

Nel corso della giornata e nei prossimi giorni saranno consegnate a ogni nucleo familiare in numero necessario alle persone che per validi motivi sono costretti a uscire di casa.

“Si raccomanda di restare a casa e, a fronte di questo servizio, di non considerare il possesso della mascherina come motivo per uscire”, conclude il Sindaco Accetta.