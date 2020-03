Giornata di Raccolta Straordinaria di Sangue nel Cilento

Oggi in tanti si sono presentati per donare il sangue a Camerota, nella giornata organizzata dall’Avis di Agropoli in collaborazione con il comune di Camerota, con Cilento Soccorso e con la protezione civile. Dalle persone che hanno partecipato nasce una risposta molto incoraggiante, che silenziosa, arriva nel cuore di chi ogni giorno lotta contro malattie come la leucemia. L’invito è di continuare a donare il sangue e di non fermare la solidarietà, soprattutto in questo periodo che tutto “sembra” inerte.

Aver paura fa parte dell’uomo, ma aver coraggio è straordinario perché senza quest’ultimo saremmo privi della libertà e quindi della stessa vita.

Adesso, più che mai, gli ospedali hanno bisogno di sangue! Solo liberando il vostro intimo dalla paura, potrete volare liberi!

Donate, donate, donate perché aiutare è la forma più concreta e vicina all’amore.