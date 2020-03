Casal Velino: supermercati chiusi la domenica

CASAL VELINO. Dopo Castelnuovo Cilento (leggi qui), anche Casal Velino ha disposto la chiusura domenicale delle attività commerciali che fin ora non erano soggette al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Si tratta di una misura precauzionale, finalizzata al contenimento della diffusione del contagio da coronavirus e per evitare forme di assembramento ed occasioni di socializzazioni.

Pertanto le attività quali supermercati, alimentari, macellerie, pescherie, ecc… dovranno osservare la chiusura.

Sono invece esonerate dal provvedimento firmato dal sindaco Silvia Pisapia, le farmacie, i distributori di carburante, nonché il commercio al dettaglio via internet, via televisione e per corrispondenza. Il provvedimento è valido fino al 3 aprile, salvo ulteriori proroghe.