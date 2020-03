VIDEO | Caggiano ricorda don Alessandro: fiori sul sagrato della chiesa

Per ricordare Don Alessandro, questa mattina insieme ai volontari della protezione civile Gopi-Anpas, il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina, ha deposto dei fiori sul sagrato della Chiesa di Sant’Antonio a Caggiano. Un gesto simbolico a nome dei cittadini e dell’Amministrazione Comunale avvenuto in contemporanea durante il rito funebre celebrato nel cimitero di Salerno in forma strettamente privata a causa delle disposizioni anti Covid-19.

Caggiano si stringe virtualmente intorno alla famiglia in questo momento di forte dolore.