Ristoratori Cilentani aderiscono alla campagna solidale “spesa a domicilio” nella Provincia di Parma

Montechiarugolo (PR)- Nella Provincia di Parma, nell’elenco dell’imprese autorizzate alla consegna di generi alimentari a domicilio nell’ambito delle misure apprestate per fronteggiare la pandemia del COVID-19, compare anche una attività gestita da Cilentani.

Sul sito del Comune di Montechiarugolo, nella sezione “consegna spesa a domicilio” (#iorestoacasa), vengono riportati i recapiti della Pizzeria Ristorante “La Campagnola” (Bella Capri) gestita da ristoratori Cilentani: Paolo Sica e Pina Gorga, originari, rispettivamente di Piano Vetrale (frazione del Comune di Orria) e Gioi C.to.



Imprenditori che hanno aderito alla campagna solidale promossa dalParma ed Enza, al confine tra le Province die con i suoiè uno dei Comuni più popolosi dell’intera provincia di Parma.“Paolino Pizza”, così è conosciuto Paolo Sica, con tutte le preoccupazioni e le difficoltà del caso, non ha voluto far mancare il supporto della propria attività alle genti del posto.

“Le telefonate sono tantissime. Stiamo facendo del nostro meglio per accontentare tutte le richieste. Basti pensare che solo il Comune di Montechiarugolo ha una superficie di 50 km quadrati. Molti anziani vivono in casali isolati e rappresentano la nostra priorità. La classica consegna a domicilio, in occasione della partita di calcio, effimera e legata allo sfizio episodico, ha lasciato il posto ad una richiesta più sostanziale e di vicinanza umana”, sottolinea Paolo.

“Il telefono squilla in continuazione, con richieste da: Traversetolo, Mamiano, Cazzola, Panocchia, S. Maria del Piano, Lesignano Bagni, Basilicanova, Monticelli Terme, Porporano e perfino da Parma città, dove non possiamo arrivare”, aggiunge Pina.

I due imprenditori Cilentani, nei prossimi giorni, supportati dal proprio personale e da un altro artigiano conterraneo Aniello Sica, resosi disponibile nella contingenza del momento, continueranno le consegne a domicilio, sino a nuove disposizioni da parte delle autorità.