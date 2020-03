Protezione Civile, Borrelli: ”Forse picco contagi fra due settimane”

Il capo della Protezione Civile Nazionale e commissario per l’emergenza COVID-19 in Italia , Angelo Borrelli, ha fatto, intervistato da una radio nazionale, il punto riguardante la previsione dei contagi. ″Forse il picco non arriverà la prossima settimana ma quella dopo.” – ha esordito – ”Tutti dicono che stiamo andando verso il picco e ci auguriamo che sia quanto prima”. Il funzionario, a capo di questo dipartimento dal 2017, si è detto d’accordo con la limitazione delle attività sportive, con la Campania, guidata dal presidente Vincenzo De Luca, apripista a livello nazionale: ” Se dobbiamo fare dei sacrifici, dobbiamo farli per tutte le ragioni. Bisogna evitare anche la corsa all’aperto. La faremo tra una decina di giorni, o quando sarà. Uscire il meno possibile. È fondamentale per contenere i contagi. ” Intanto i numeri continuano ad essere drammatici, specie al nord, con la Lombardia, la regione più colpita, che conta 2380 casi in più. Il bollettino di oggi a livello nazionale parla di 689 guariti (totale 5129) e 4670 positivi (totale 37860, oltre 19.000 in isolamento, oltre 2000 in terapia intensiva, il 7%) con 627 nuovi deceduti (con coronavirus). 1000 unità in più di volontari della protezione civile in campo. In Campania i numeri di oggi parlano invece di 207 test effettuati e di 25 nuovi positivi.