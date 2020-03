Nuova ordinanza di De Luca: stop ai cantieri in Campania

Nuova ordinanza del governatore della Campania Vincenzo De Luca. Fino al 3 aprile su tutto il territorio regionale stop ai cantieri edili, salvo quelli urgenti e necessari a garantire sicurezza o funzionalità degli immobili ma con l’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione previsti dalle disposizioni vigenti.

Stop anche ai lavori a committenza pubblica salvo quelli relativi all’edilizia sanitaria, la pubblica utilità, la messa in sicurezza degli immobili.

In entrambi i casi la chiusura temporanea e la messa in sicurezza del cantiere deve avvenire entro cinque giorni. Per chi trasgredisce è previsto l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a 206 euro.