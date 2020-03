Gli ospedali del Cilento e Diano saranno Convid Hospital

Non soltanto Agropoli. Anche gli altri ospedali del Cilento e Vallo di Diano saranno un Covid-Hospital. Lo ha annunciato il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della sua consueta diretta giornaliera sui social. Il provvedimento è arrivato per fronteggiare l’emergenza. Si punta a realizzare in Campania 460 posti per i ricoveri e circa 150-160 per la terapia intensiva.

Interessati Roccadaspide, Vallo della Lucania, Polla, Sapri, Eboli, Oliveto Citra e appunto Agropoli (pronto tra circa una decina di giorni).

Il governatore ha poi annunciato la volontà di firmare una nuova ordinanza per chiudere tutti i servizi non essenziali.