Capaccio, reflui nei corsi d’acqua: la denuncia

CAPACCIO PAESTUM. Possibile inquinamento nel corso d’acqua Capodifiume. La segnalazione arriva tramite i social. Nella mattinata di ieri, infatti, il fiume si presentava con una evidente colorazione marrone. Per qualcuno il segno di scarichi avvenuti all’interno del corso d’acqua. Un fenomeno che non sarebbe nuovo e che potrebbe continuare in questo periodo in cui la gente è costretta in casa e le forze dell’ordine sono impegnate nelle attività di monitoraggio del territorio per affrontare l’emergenza coronavirus.

Il problema dell’inquinamento dei corsi d’acqua del comprensorio è già oggetto di controlli da parte della capitaneria di porto di Agropoli. Diverse sono state le denunce nell’area compresa tra Capaccio Paestum e la piana di Velia. Tuttavia c’è chi continua ad inquinare.

Sempre nella città dei templi alcuni cittadini hanno sottolineato anche un altro problema, ovvero quello dell’incendio di rifiuti plastici. Negli ultimi giorni più volte si erano diffusi nell’aria odori derivanti dalla loro combustione.