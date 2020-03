Campania, contagi a quota 749

L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica il riparto per provincia dei positivi al Coronavirusalle ore 15 di oggi: Provincia di Napoli: 416; Provincia di Salerno: 115; Provincia di Avellino: 97; Provincia di Caserta: 96; Provincia di Benevento: 8. Altri in fase di verifica da parte delle Asl: 17



Totale positivi in Campania: 749

Totale tamponi effettuati: 3845

Totale deceduti: 17

Totale guariti: 30 (di cui 3 totalmente guariti e 27 divenuti asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata