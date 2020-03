Camerota: fermati in strada, finiscono in isolamento

CAMEROTA. I tre cittadini che sono stati beccati in strada dai carabinieri martedì scorso, sono finiti in isolamento precauzionale. L’ordinanza di quarantena l’ha firmata ieri, giovedì, il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta. I tre uomini sono stati fermati dalle forze dell’ordine mentre facevano assembramento dinanzi ad un bar chiuso.

Hanno violato il Dpcm e sono stati denunciati alla procura della Repubblica di Vallo della Lucania. Dopo il deferimento, è arrivata anche la disposizione di quarantena.

«Se qualcuno pensa ancora che questo sia uno scherzo e vuole creare danni agli altri, ancora non ha capito la gravità della situazione – ha detto il primo cittadino -. Saremo ancora più intransigenti. Bisogna restare a casa e non muoversi. Un componente della famiglia deve andare a fare la spesa. Abbiamo le abitazioni con i giardini, con i balconi, dalle nostre finestre di vede il mare. E c’è qualcuno che ancora si lamenta. Non tolleriamo comportamenti superficiali. Chi sarà beccato fuori casa senza motivi validi sarà denunciato alla procura, multato e posto in isolamento».