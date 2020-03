Bellosguardo: trovate polpette avvelenate. Tre cani uccisi

BELLOSGUARDO. Polpette di carne con lumachicida. Uccisi tre cani. É successo in località Spinaddeo di Bellosguardo, a raccontare la triste vicenda é Andrew, proprietario di Jack, morto tra dolori atroci per aver ingerito le polpette avvelenate. Ma Jack non è stato il solo, anche due altri cani sono morti allo stesso modo.

“In questi giorni di emergenza e apprensione alle notizie poco confortanti c’è qualcuno senza cuore e anima, che in zona Spinaddeo, posiziona delle trappole con polpette di carne e veleno lumachicida per abbattere cani e gatti”, è lo sfogo di Andrew.

“Non credo che sia normale e ammissibile in un paese civile – aggiunge – Io ho perso perso il mio Jack che tra spasmi e convulsioni è morto 4 giorni fa.Il nostro vicino di terreno ha perso due cani con gli stessi sintomi”. Purtroppo ancora una volta si registra la perfidia nei confronti degli amici a 4zampe.