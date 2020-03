Polla: caso di coronavirus sospetto in ginecologia, isolato il reparto

Una paziente con sospetto di contagio da coronavirus è stata ricoverata in ginecologia. Per il reparto è scattato l’isolamento mentre il personale in servizio è stato messo in quarantena. “Avendo la scrivente Direzione, in questo momento, appreso che una paziente, sospetto COVID 19, è stata inviata in Ginecologia si dispone l’isolamento immediato del Reparto”, si legge nel provvedimento del direttore sanitario Luigi Mandia

Disposta, inoltre, “L’esecuzione del tampone alla sig.ra che sarà isolata, con tutto il personale in servizio, la bonifica del pronto soccorso e la quarantena del personale dipendente della ginecologia che rimarrà in reparto fornito di presidi COVID fino alla risposta del tampone”.

“E’ fatto divieto assoluto a tutto il personale di lasciare il reparto in oggetto sino alla fine del tempo di quarantena o alle risposte del tampone”, conclude la nota.