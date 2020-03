Coronavirus in Cilento e Diano: bilancio si aggrava

E’ di 20 malati nel Vallo di Diano e 6 nel Cilento il bilancio dell’emergenza coronavirus, aggravato questa mattina anche da un decesso. I numeri sono aumentati nella giornata di ieri quando è arrivato l’esito di nuovi tamponi a Sassano ed Agropoli. Nel primo caso ad essere risultato contagiato un quarantenne dipendente di una ditta di trasporti di Polla. Questa mattina, poi, è arrivata la notizia del decesso del parroco di Caggiano, don Alessandro Brignone, ricoverato da alcuni giorni all’ospedale di Polla in seguito al contagio. Le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime 24 ore.

Nel Vallo di Diano, ad oggi, si registrano 11 contagiati a Sala Consilina, 4 a Caggiano, 2 a Polla ed 1 ad Atena Lucana, Teggiano e Sassano; una vittima.

Nel Cilento, invece, è Agropoli a far registrare un nuovo caso. L’esito del tampone è arrivato intorno alle 21. Positivo un 53enne. Era stato trasferito due giorni fa all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania con febbre alta e problemi respiratori. E’ ricoverato in rianimazione e si sta valutando se provvedere al trasferimento all’ospedale “Cotugno” di Napoli.

La città di Agropoli attende anche l’esito dei test su un’altra persone che ieri è trasferita all’ospedale vallese. L’uomo presentava dei sintomi sospetti dopo essere stato in contatto con la madre, residente a Roma e risultata positiva al coronavirus. Si attendono i tamponi pure sulla catena dei contatti delle persone contagiate, ad Agropoli come a Vallo della Lucania (in questo caso sui contatti del 30enne risultato positivo nei giorni scorsi e su un uomo ieri sera ricoverato in ospedale) si attendono i risultati dei test anche a Sessa Cilento e Sapri.

Ad oggi in Cilento il bilancio è di 8 contagiati, 4 ad Agropoli, 1 a Vallo della Lucania, Sessa Cilento e Montano Antilia. In quest’ultimo caso si tratta di una 26enne che però è completamente guarita