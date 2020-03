Coronavirus: diverse comunità del Cilento in attesa dei tamponi

Sono ore d’attesa in Cilento per l’esito di ulteriori tamponi. Un uomo di Agropoli, come confermato ieri da palazzo di città, è stato trasferito al “San Luca” perché presentava sintomi sospetti dopo essere entrato in contatto con un familiare pare contagiato. A breve, inoltre, verranno eseguiti gli esami su decine di persone entrate in contatto con il ferroviere 53enne, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale vallese.

In attesa di novità anche la comunità di Sessa Cilento; i sanitari dovranno effettuare le analisi su chi è entrato in contatto con il 71enne risultato positivo al Covid19 dopo essere stato ad Ariano Irpino, uno dei centri messi in quarantena da De Luca. I tamponi per i quali si spera a breve di conoscere l’esito sono molteplici che sono stati fatti su coloro che hanno avuto rapporti negli ultimi giorni con il 30enne proveniente da Torino risultato positivo al tampone. A Sapri un altro caso sospetto risulta da oggi ricoverato nella tenda per il pretriage.

A Vallo, invece, ieri sera è stato ricoverato un altro giovane di 19 anni. Quest’ultimo è attualmente in osservazione con una polmonite unilaterale. Sembrerebbe escluso il contagio. Sempre ieri sera un altro ragazzo di Capaccio Paestum, proveniente dalla Provincia di Torino, è stato portato al San Luca; essendo rientrato dal nord era giù in auto isolamento in una struttura ricettiva di Torchiara.

Sono risultati tutti negativi, invece, i tamponi eseguiti fin oggi sui sanitari dell’ospedale “Curto” di Polla entrati in contatto con una paziente poi risultata affetta dal Covid-19