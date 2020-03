Caggiano: chiusi anche gli alimentari e farmacie

Nuova ordinanza del sindaco di Caggiano Modesto Lamattina. Chiusi tutti i negozi. Ciò “al fine di consentire agli esercenti di porre in essere le attività necessarie”. Pertanto “fino al 30 marzo” è disposta “la sospensione all’apertura al pubblico dei negozi di generi alimentari, di prima necessità e farmaci del Comune di Caggiano”.

Per poter far la spesa i cittadini di Caggiano potranno “contattare telefonicamente gli esercenti e la farmacia di Caggiano per la richiesta di spesa o farmaci che potranno ritirare esclusivamente all’esterno delle strutture all’orario concordato con il negoziante e con il farmacista, i quali sono tenuti a programmare le consegne in modo da evitare qualsiasi forma anche minima di assembramento esterno all’ingresso”.

In alternativa è attivo un servizio di consegna a domicilio fatta esclusivamente dai Volontari di Protezione civile autorizzati, in due fasce orarie: alle ore 12:00 e alle ore 18:00.