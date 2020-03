Auletta: sindaco in quarantena. Appello a De Luca: “Fatemi il tampone”

AULETTA. “Devo comunicare che questa mattina ho anche io qualche decimo di febbre, ancorché sto benissimo. Tuttavia a scopo cautelativo e previa informativa alle autorità sanitarie, alla Regione Campania e al Ministero della Salute, ho predisposto un’ordinanza di quarantena per me e la mia famiglia, ovvero per mia moglie e mia figlia”.

Lo ha detto il sindaco di Auletta, Pietro Pessolano, annunciando lo stesso provvedimento anche per i consiglieri con cui ha avuto più contatti. Tra questi Antonio Addesso che pure da qualche giorno è febbricitante. “Il provvedimento è solo a scopo precauzionale considerato che nessuno, al momento, presenta sintomi legati al virus”, ha precisato il primo cittadino.

Visibilmente emozionato, Pessolano ha rivolto un invito ai concittadini “ad essere responsabili e a stare a casa. Io sto benissimo – ha ribadito – continuerò ad essere virtualmente presente per dare il mio contributo da uomo e da sindaco. Qualora mi giungano notizie dei miei concittadini irrispettosi dei divieti li segnalerò ai carabinieri”.

Un ultimo appello il sindaco di Auletta lo ha fatto al presidente De Luca: “ci faccia subito il tampone a me e ad Antonio Addesso perché abbiamo bisogno di lavorare”.