Smentito nuovo caso di coronavirus ad Agropoli

Non c’è nessun nuovo caso di coronavirus ad Agropoli. Il riferimento è alla notizia circolata oggi su diversi organi di informazione secondo cui un anziano proveniente dal Cilento era risultato positivo all’ospedale di Battipaglia. Qui l’uomo era giunto accompagnato dal figlio, medico proprio presso il presidio della Piana del Sele, perché presentava febbre e problemi addominali.

Sottoposto a tampone l’87enne è risultato positivo. Si è temuto anche per il figlio considerato che lo stesso ha lavorato regolarmente in sala operatoria. In realtà è stato chiarito che il chirurgo nei contatti con il padre era minuto di tutte le precauzioni per evitare il contagio da coronavirus.

Il sindaco di Battipaglia, Cecilia Francese, ha precisato che “il paziente proveniva da Salerno” e non da Agropoli come inizialmente si era pensato. “Il medico – ha aggiunto il primo cittadino – ha seguito tutti i protocolli”. Benché originario di Agropoli, quindi, per quest’ultimo al momento non vi sarebbero rischi. Intanto i reparti dove era stato l’87enne sono stati sanificati. L’anziano è stato poi trasferito all’ospedale di Eboli.