Salento: il parroco porta il Santissimo per le strade

Il Coronavirus non scoraggia i sacerdoti che in questi giorni si stanno adoperando per raggiungere i fedeli attraverso i social, trasmettendo le celebrazioni eucaristiche in diretta Facebook o semplicemente realizzando video-messaggi di vicinanza, conforto e preghiera. Don Luigi Marone – parroco di Salento – ha deciso però di fare di più: nella serata di ieri ha attraversato le strade cittadine con le specie eucaristiche. Rientrato in chiesa, si è fermato in adorazione del Santissimo impartendo poi una speciale benedizione alla comunità (non presente – ovviamente -fisicamente).

Il sindaco di Salento Gabriele De Marco ha ringraziato don Luigi attraverso i social a nome suo e di tutta la cittadinanza per il bellissimo gesto che ha donato conforto e speranza alla comunità parrocchiale.