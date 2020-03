LND,Sibilia: ”In D, se ci sono condizioni, si può giocare anche oltre il 30 giugno”

Anche la Serie D, come la massima serie, potrebbe terminare la stagione oltre tempo massimo. E’ quanto fatto trapelare dal presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia: ”Quando la diffusione del Covid-19 sarà un brutto ricordo,bisogna riprendere a giocare a calcio”- dichiara – ”a costo di giocare ogni tre giorni, occorre fare in modo di ricominciare e concludere la stagione agonistica”.

Il presidente fa anche l’esempio degli sport americani: ”In sport come Nba ed hockey due gare alla settimana sono la regola. In via del tutto eccezionale quando c’è un imprevisto ci si adatta. Ed è quel che faremo, se necessario anche oltre la deadline del 30 giugno”.

Un eventuale prolungamento della stagione interesserebbe anche il girone H con le due cilentane Agropoli e Gelbison. Resterà da capire la questione dei contratti: in caso di ripresa delle ostilità andranno anch’essi rimodulati.