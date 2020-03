Donna originaria degli Alburni positiva al coronavirus

BELLOSGUARDO. Una donna di 80anni é risultata positiva al coronavirus. Per la signora, in un primo momento, sembrava fosse necessario il ricovero nel reparto di terapia intensiva all’ospedale di Potenza. Invece le condizioni sono stabili. È originaria di Bellosguardo ed ha abitato in centro alburnino prima di trasferirsi a Potenza.

Nella sua terra di origine è rimbalzata velocemente la notizia. Qui l’anziana è conosciuta e stimata.

Nel territorio della Basilicata il numero di persone contagiate, secondo i dati pubblicati dalla Regione in mattinata, è arrivato a 30.