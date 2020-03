Coppola: “L’ospedale di Agropoli sarà un Covid Hospital”

“Ci sono tutte le condizioni affinché Agropoli possa offrire la disponibilità di un Covid Hospital”. Lo ha annunciato il sindaco Adamo Coppola che nella tarda mattinata ha incontrato rappresentanti di Regione e Asl e nel pomeriggio i sindaci del comprensorio. 34 i posti letto di terapia intensiva che potrebbero essere offerti presso il presidio ospedaliero cittadino ed altri 48 posti per pazienti che presentano i sintomi.

“Un’occasione d’oro per dare una risposta al nostro territorio in termini di sanità e una possibilità per il nostro Governatore che potrà dare soddisfazione ai cittadini”, ha detto Coppola.

Il fatto che l’ospedale di Agropoli diventi funzionale all’emergenza, però, apre anche a tante incertezze su quello che sarà il suo futuro quando sarà passata la pandemia.