Caso di Coronavirus a Sassano

Una persona di Sassano positiva al coronavirus. È il primo caso in questo comune del Vallo.Si tratta di un uomo, dipendente di una azienda di Polla, in questo momento si sta provvedendo a mettere in quarantena tutte le persone che hanno lavorato con lui.

Quello di Sassano è il ventesimo caso di coronavirus nel Vallo di Diano, gli altri si sono registrati a Sala Consilina, Polla, Atena Lucana e Caggiano.

Una buona notizia arriva invece da Sanza, dove si attendeva l’esito di due tamponi su altrettanti infermieri in servizio presso l’ospedale di Polla; per entrambi il risultato è stato negativo.