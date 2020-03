Anche dalla Calabria provvedimenti per bloccare i prodotti del Vallo

Dopo Piaggine anche dalla Calabria taglia “i ponti” con il Vallo di Diano. Il sindaco Di Diamante, Ernesto Magorno, con apposita ordinanza ha vietato acquisto e vendita di prodotti provenienti da Sala Consilina, Atena Lucana, Caggiano e Polla, centri messi in quarantena dal Governatore Vincenzo De Luca. Stessa regola per Ariano Irpino, in Provincia di Avellino.

Questi provvedimenti stanno scatenando non poche polemiche: il presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, Raffaele Accetta, manifesta rabbia e preoccupazione e ha inviato una nota al Prefetto per chiedere provvedimenti in tal senso.

Anche il gruppo politico Salesi di Sala Consilina ha chiesto di ritirare le ordinanze contro i paesi in quarantena.