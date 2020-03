Ospedale di Sapri, la denuncia di un infermiere: “Mancano dispositivi di protezione”

Una denuncia social a tutti gli effetti, quella di Ciriaco Lombardi, infermerie dell’Ospedale dell’Immacolata di Sapri che lamenta a tutt’oggi la carenza di dispositivi di protezione. Questo il post integrale pubblicato sulla propria pagina Facebook e diventato ben presto virale.

“È una vergogna che tutti noi ad oggi siamo in attesa ormai da giorni dei dispositivi di protezione.E’ come fare la guerra di Russia con gli scarponi di cartone – denuncia – Dalle ultime notizie verranno distribuite mascherine che non hanno i requisiti per essere impiegate in modo professionale. Mi chiedo cosa potrebbe accadere se anche al centro-sud si raggiungesse un livello di utilizzo delle strutture ospedaliere come quello della Lombardia. Encomiabile il lavoro di Annunziata Amato che con le sue mani ha realizzato queste mascherine per tutto il reparto di Medicina.

Poi conclude: “Non siamo più disposti ad aspettare, forse la vita di un medico, un infermiere un oss, un qualsiasi tecnico che rimane in trincea durante questa emergenza nazionale vale meno della vita di un dirigente o di un politico? Basta per continuare a fare il nostro lavoro abbiamo il sacrosanto diritto di farlo in sicurezza!”