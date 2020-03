Laurino e Bellosguardo: in giro senza motivo, tre denunce

ALBURNI CALORE SALERNITANO. Sono tre le persone denunciate, due a Bellosguardo ed una a Laurino, in giro senza valida motivazione, come impone l’ultimo decreto Conte per il contenimento della diffusione del covid-19. I militari della stazione di Bellosguardo hanno denunciato due persone, di cui una per aver fornito una falsa autocertificazione.

A Laurino invece i carabinieri hanno denunciato un ragazzo di Teggiano che si era recato a Laurino per far visita alla fidanzata. Per tutti loro è scattata la denuncia penale.