L’AIFA autorizza lo studio TOCIVID-19 per la cura del Coronavirus

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha autorizzato lo studio del Tocilizumab, il farmaco che l’Istituto Pascale di Napoli aveva sperimentato nei giorni scorsi per il trattamento della polmonite da Covid-19. Nel comunicato stampa di pochi minuti fa si legge: “Lo studio è promosso dall’Isituto Nazionale per lo Studio e la cura dei Tumori di Napoli con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, e con la Commissione Tecnico Scientifica dell’Aifa, ed è frutto di una stretta collaborazione tra istituzioni pubbliche .” Sarà così valutata l’efficacia del farmaco fin qui approvato per il trattamento dell’artrite reumatoide e che grazie alla sperimentazione del dott. Paolo Ascierto del Pascale di Napoli aveva segnalato possibili benefici nel trattamento del Coronavirus.

Due sono gli obiettivi dello studio: produrre dati scientificamente validi sul trattamento e consentire che l’uso già attualmente diffuso possa avviare un nuovo percorso che consenta di tracciare tutti i trattamenti e valutarne in maniera sistematica l’impatto terapeutico. Allo studio potranno partecipare tutti i centri clinici che ne faranno richiesta e verrà gestito dalla piattaforma web dell’Istituto Pascale di Napoli in quanto isituto promotore.

Il Direttore Scientifico del Pascale, il cilentano prof. Gerardo Botti, ha espresso grande soddisfazione per questo importante passo verso la cura del virus che sta tenendo tutto il mondo con il fiato sospeso.