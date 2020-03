Eredita, arrestato pregiudicato per furto

Eredita. I Carabinieri della Stazione di Ogliastro Cilento hanno tratto in arresto un pregiudicato locale per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Nel primo pomeriggio è stato sorpreso nell’atto di svaligiare una casa disabitata, mentre caricava pezzi di antiquariato su di un traino agganciato alla propria autovettura, dopo aver forzato l’abitazione. I carabinieri sono intervenuti immediatamente arrestando in flagranza il pregiudicato, che ha offerto resistenza ai militari tentando invano di scappare.

La successiva perquisizione presso il domicilio dell’interessato ha consentito di rinvenire ulteriore refurtiva, prontamente riconosciuta dai proprietari e loro restituita, sicuro provento di un furto in abitazione denunciato il giorno stesso presso la Stazione Carabinieri di Ogliastro Cilento.

Il pregiudicato, assicurato alla legge, è attualmente agli arresti domiciliari. Proprio stamattina, in un gesto di grande riconoscenza e solidarietà, qualcuno ha appeso uno striscione al cancello della Stazione Carabinieri di Ogliastro Cilento con la scritta: “Grazie per quello che fate”.