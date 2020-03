Donna contagiata a Polla, il cognato: “da subito in quarantena”

“Cari compaesani di sicuro avete appreso la notizia di un’altra persona contagiata a Polla, si tratta purtroppo di mia cognata, questo messaggio è appunto per rassicurarvi tutti”. Inizia così il post pubblicato sui social dal cognato della 40enne risultata ieri positiva al coronavirus che attraverso i social ha voluto tranquillizzare i compaesani.

“Lei purtroppo è stata contagiata in casa da una sua intima amica, non ha partecipato a nessun incontro religioso o quant’altro. Appena si sono presentati i primi sintomi febbrili il marito, mio fratello ha subito provveduto a metterla in isolamento – dice – da premettere mia cognata è casalinga e ha una figlia piccola, è già da giorni visto il periodo non usciva di casa, tutti i restanti membri della famiglia me compreso non abbiamo avuto e non abbiamo alcun sintomo, ma nonostante questo abbiamo provveduto ad avvisare le persone con cui abbiamo avuto contatti, poche in quanto abbiamo chiuso la nostra attività appena abbiamo avuto sospetto di contagio in famiglia”.

Poi conclude: “dal contagio sono passati una decina di giorni e noi tutti siamo in quarantena da prima voluta e da domenica ordinata.

Spero con questo messaggio di aver evitato allarmismi e false notizie”.

Attualmente nel Vallo di Diano sono 17 i contagiati: 2 a Polla, 10 a Sala Consilina, 4 a Caggiano e 1 ad Atena Lucana. Si attende l’esito di ulteriori tamponi.

Intanto il sindaco di Sala Consilina ha disposto “di chiudere tutti i varchi stradali secondari di accesso al territorio comunale di Sala Consilina. Le chiusure dovranno essere attuate avendo cura di assicurare, per ogni possibile e potenziale evenienza (esigenze connesse a motivi di salute, lavoro, approvvigionamento beni prima necessità, etc.) la mobilità di tutti i cittadini residenti nel territorio comunale”. Le strade saranno controllate da pattuglie delle Forze di Polizia si nei punti di accesso che di uscita dalla città lungo la rete viaria principale.