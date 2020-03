Consac rinvia i pagamenti ma prosegue il lavoro sul territorio

Tenuto conto dell’emergenza in atto e dei provvedimenti emanati da Regione e Governo, tesi tutti a ridurre al minimo gli spostamenti sul territorio, la Consac ha reso noto che la scadenza delle fatture emesse, relative al sesto bimestre e al quarto trimestre 2019, è posticipata al 17 aprile. Pertanto non si procederà in alcun modo all’applicazione di interessi e penali per ritardato pagamento.

Inoltre, come da disposizioni ARERA, il gestore non procederà, sino al 3 aprile , alla disattivazione dell’erogazione in caso di morosità pregresse.

La società che gestisce il servizio idrico nel comprensorio del Cilento e Vallo di Diano, intanto, prosegue la sua attività sul territorio per ridurre al minimo di disagi. Oggi due interventi sono stati eseguiti per riparare un guasto a Palinuro e per la sistemazione dell’adduttrice per il serbatoio di Trinità di Sala Consilina (località Torre dei Gatti).