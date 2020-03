Cicerale, sindaco Antelmo scrive a De Luca: necessario riaprire l’ospedale di Agropoli

Una lettera al Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per ribadire la necessità di riaprire l’ospedale civile di Agropoli. L’iniziativa è del sindaco di Cicerale, Gerardo Antelmo. Questo il testo della missiva:

il rapido espandersi del contagio da Covid-19 su tutto il territorio nazionale impone di adottare scelte rapide e provvedimenti immediati a tutela della salute dei cittadini del nostro comprensorio. È noto a tutti che la criticità più rilevante dell’emergenza, allo stato attuale, sia la carenza di strutture sanitarie sul territorio che possano garantire una riserva utile di posti nei reparti di rianimazione o terapia intensiva con gravissime conseguenze per le possibilità di cura delle persone.

Ad Agropoli esiste una struttura moderna e attrezzata, che potrebbe essere inserita nella rete dell’emergenza non necessariamente per i pazienti contagiati da covid-19. Potrebbe infatti essere anche considerata l’apertura di un reparto che funga da alleggerimento per ricoverare i pazienti non contagiati da covid-19, che altrimenti afferirebbero ai reparti delle strutture pienamente operative della Campania. Le comunità locali apprezzerebbero molto uno sforzo, in questa fase di emergenza e preoccupazione, finalizzato alla riapertura del presidio ospedaliero di Agropoli. Le porgo deferenze.