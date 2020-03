Montecorice: domani sanificazione del territorio

“Domani mattina provvederemo alla sanificazione e disinfezione di tutto il territorio comunale”. Lo ha annunciato il consigliere delegato all’ambiente del Comune di Montecorice Antonio Maffia. “Tale provvedimento è stato deciso al fine di sanificare gli ambienti esterni e, in tal modo, tentare di contenere la diffusione del coronavirus – ha detto – Grazie all’impegno della SRA – Sviluppo Risorse Ambientali, resasi disponibile sin da subito ad intervenire”.

L’attività di sanificazione e disinfezione è programmata per domani, 17 marzo, a partire dalle 6. Si invitano, pertanto, i cittadini a chiudere porte e finestre.

“Colgo l’occasione per ribadire a tutti di stare a casa – conclude Maffia – Mai come in questo periodo, stiamo dimostrando di essere un popolo davvero maturo e che segue tutte le indicazioni”.