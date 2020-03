La Laurea ai tempi del Coronavirus: Filomena Soldovieri di Auletta consegue on line il titolo

Filomena Soldovieri di Auletta, una delle prime italiane ad essersi laureata, presso un’Università pubblica, via Internet. Comodamente dal salotto di casa, con mamma e papà presenti ha potuto, così discutere la sua Tesi dal titolo: “Misure di progressività fiscale: valutazione dell’impatto delle Riforme dal 2002 al 2007”, del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, corso di Laurea magistrale in Scienze del Governo e dell’Amministrazione. Relatore il Professor Abatemarco Antonio, Presidentessa della Commissione Bruna Bruno.

“Ho discusso la mia Tesi in modalità telematica tramite una piattaforma Microsoft Teams. Il Corso di Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione e quello di Scienze del Governo e dell’Amministrazione sono stati i primi a discutere all’Unisa le tesi on line”, precisa la neo-laureata.

Da due giorni, poi, l’Università di Salerno è chiusa al pubblico per la positività al tampone Covid-19 di una sua dipendente, posta in quarantena immediatamente, mentre sono stati sottoposti ad accertamenti circa 140 persone che hanno interagito con essa.

“Stamattina mi sono svegliata con l’ansia di arrivare tardi all’Università” dice scherzosamente Filomena, che aggiunge: “Mi sono preparata, normalmente, come ho fatto alla triennale e via! Pronta e carica a concludere questo mio percorso di studi. Nonostante tutto, è stata una bellissima esperienza. L’emozione è stata la stessa ma soprattutto il ringraziamento più forte va alla Presidentessa del nostro corso nonché i professori tutti che ci hanno sostenuto in questa nuova avventura”.

La Dottoressa in Economia, ringrazia anche i tecnici che hanno lavorato sodo per far in modo che il tutto si svolgesse senza problemi ed il Rettore,Vincenzo Loia, presente, in un momento così delicato. La consegna della pergamena avverrà all’Unisa alla fine della fase di emergenza. Antonella Eleonora Pacella